Президент Украины не исключил разрыва дипломатических отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил разрыва дипломатических отношений с Россией. Поводом для этого стало решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
Фото: Life.ru
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил разрыва дипломатических отношений с Россией. Поводом для этого стало решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация», - отметил президент Украины, слова которого приводит РБК.
Владимир Зеленский также заявил, что украинские власти не будет рассматривать «просьбу главарей боевиков» отвести войска с контролируемых территорий на Донбассе. Речь идет о требовании вице-спикера парламента ЛНР в Киеву отвести войска до административной границы Луганской области.