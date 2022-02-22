Президент Украины заявил о праве страны на оборону после признания Россией независимости ЛНР и ДНР
Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам после того, как его российский коллега Владимир Путин в обращении к своим гражданам объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам после того, как его российский коллега Владимир Путин в обращении к своим гражданам объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Владимир Зеленский заявил о праве Киева на индивидуальную и коллективную оборону. Глава государства заверил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России.
Зеленский в своем обращении заявил, что границы России надежно защищены, территориальная оборона сформирована, а международные партнеры поддерживают Киев. При этом украинский президент отметил, что сложившаяся ситуация покажет, кто Украине настоящий друг и партнер, а кто продолжит лишь пугать Россию словами.
Кроме того, Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также возложил на Кремль ответственность за все последствия от признания ЛНР и ДНР.
«Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому отдадим», - заявил президент Украины.
Напомним, что вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в связи с возобновлением военных действий в Донбассе подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик независимыми государствами. Он также поручил Минобороны принять меры по поддержанию мира в республиках Донбасса.