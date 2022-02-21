Европейские авиакомпании приостанавливают полеты в Украину из-за обострения обстановки
Полеты в украинские города до конца февраля приостановили немецкая Lufthansa, австрийская Austrian Airlines и швейцарская Swiss International Air
Три европейские авиакомпании объявили о приостановке полетов в Украину в связи с угрозой войны.
Полеты в украинские города до конца февраля приостановили немецкая Lufthansa, австрийская Austrian Airlines и швейцарская Swiss International Air.
В Lufthansa заявили, что компания постоянно следит за ситуацией в Украине и примет решение о дальнейших рейсах позднее.
В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что ведут переговоры с отечественными авиакомпаниями по вопросу запуска дополнительных рейсов по городам страны в связи с решением европейских перевозчиков приостановить полеты.
Отметим, что ранее полеты в Украину из-за обострения ситуации в стране приостановили Austrian Airlines, Swiss International Airlines и KLM.