Миссия ОБСЕ насчитала 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили более чем о 500 взрывах на линии соприкосновения в Донбассе, которые произошли с 16 февраля
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили более чем о 500 взрывах на линии соприкосновения в Донбассе, которые произошли с 16 февраля.
Глава миссии Яшар Халит Чевик на заседании Совбеза ООН заявил, что сотрудники СММ насчитали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения, сообщает «Интерфакс».
Одновременно с этим в ОБСЕ заявили о снижении напряженности на территории Донбасса.
В свою очередь власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) сообщили о начавшихся обстрелах со стороны Национальной армии Украины, в том числе с использованием минометов (этот вид оружия запрещен Минскими соглашениями).
В зону обстрелов попали не менее 10 населенных пунктов Донбасса. В ДНР и ЛНР заявили, что вынуждены были открыть ответный огонь.