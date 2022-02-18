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18 февраля 2022, 00:34

Миссия ОБСЕ насчитала 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили более чем о 500 взрывах на линии соприкосновения в Донбассе, которые произошли с 16 февраля

Миссия ОБСЕ насчитала 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе
Фото: sputnik-ossetia.ru

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили более чем о 500 взрывах на линии соприкосновения в Донбассе, которые произошли с 16 февраля.

Глава миссии Яшар Халит Чевик на заседании Совбеза ООН заявил, что сотрудники СММ насчитали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения, сообщает «Интерфакс».

Одновременно с этим в ОБСЕ заявили о снижении напряженности на территории Донбасса.

В свою очередь власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) сообщили о начавшихся обстрелах со стороны Национальной армии Украины, в том числе с использованием минометов (этот вид оружия запрещен Минскими соглашениями).

В зону обстрелов попали не менее 10 населенных пунктов Донбасса. В ДНР и ЛНР заявили, что вынуждены были открыть ответный огонь.

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