Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой государственной безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой его стране. Об этом говорится в Стратегии обеспечения государственной безопасности, которая была утверждена 16 февраля
Фото: lenta.ua
Президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой его стране. Об этом говорится в Стратегии обеспечения государственной безопасности, которая была утверждена 16 февраля.
В разделе «Угрозы госбезопасности» Россия названа страной, которая продолжает гибридную войну и системно применяет политические, экономические и другие средства «для реализации своих стратегических целей в Украине». Кроме того, Россия «компрометирует государственность Украины».
Сам Владимир Зеленский обвинил Россию в создании оккупационной администрации в Крыму и Донбассе, которые узурпировали власть и систематически нарушают права человека.