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Украина
16 февраля 2022, 01:37

На Украине сайты Минобороны и Вооруженных сил подверглись DDoS-атаке

На Украине официальные сайты Министерства обороны страны и Вооруженных сил перестали загружаться. Власти заявили о беспрецедентной DDoS-атаке

На Украине сайты Минобороны и Вооруженных сил подверглись DDoS-атаке
Фото: discover24.ru

На Украине официальные сайты Министерства обороны страны и Вооруженных сил перестали загружаться. Власти заявили о беспрецедентной DDoS-атаке.

Помимо сайтов силовых ведомств перестали загружаться сайты банков «Приват Банк» и «Ощадбанк».

В пресс-службе «Приват Банка» сообщили изданию «Страна.ua», что сложности в работе «Приват24» были временными. В частности, клиенты жаловались на проблемы с авторизацией.

«Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — сообщили в банке.

Клиенты «Приват Банка» в соцсетях сообщают, что банкоматы и терминалы не работают, а с карт невозможно снять деньги и зачислить на них денежные средства.

Позже Службе национальной безопасности Украины сообщили, что сайты оборонных ведомств и банков подверглись DDoS-атаке. Что касается хакерской атаки на банки, то угрозы для денежных средств их клиентов нет.

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