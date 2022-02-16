На Украине сайты Минобороны и Вооруженных сил подверглись DDoS-атаке
На Украине официальные сайты Министерства обороны страны и Вооруженных сил перестали загружаться. Власти заявили о беспрецедентной DDoS-атаке
На Украине официальные сайты Министерства обороны страны и Вооруженных сил перестали загружаться. Власти заявили о беспрецедентной DDoS-атаке.
Помимо сайтов силовых ведомств перестали загружаться сайты банков «Приват Банк» и «Ощадбанк».
В пресс-службе «Приват Банка» сообщили изданию «Страна.ua», что сложности в работе «Приват24» были временными. В частности, клиенты жаловались на проблемы с авторизацией.
«Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — сообщили в банке.
Клиенты «Приват Банка» в соцсетях сообщают, что банкоматы и терминалы не работают, а с карт невозможно снять деньги и зачислить на них денежные средства.
Позже Службе национальной безопасности Украины сообщили, что сайты оборонных ведомств и банков подверглись DDoS-атаке. Что касается хакерской атаки на банки, то угрозы для денежных средств их клиентов нет.