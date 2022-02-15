Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, уехавших из-за войны, вернуться в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые покинули страну из-за сообщений о готовящемся вторжении России, вернуться обратно в течение суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые покинули страну из-за сообщений о готовящемся вторжении России, вернуться обратно в течение суток.
Президент отметил, что по его информации, только 13 февраля из Украины вылетели 30 чартерных рейсов.
«Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну», — заявил глава государства.
В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Зеленский также заявил, что власти Украины не могут влиять на бизнес, но призвал предпринимателей быть со своими сотрудниками.
В случае отказа бизнесменов и чиновников возвращаться в Украину, руководство страны «сделает серьезные выводы».