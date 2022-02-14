Власти Украины могут отказаться от вступления в НАТО, если это спасет их от войны с Россией
Власти Украины рассмотрят вопрос об отказе от вступления в НАТО. Такое решение будет принято, если оно поможет стране избежать вторжения России на свою территорию
Фото: novostivl.ru
Власти Украины рассмотрят вопрос об отказе от вступления в НАТО. Такое решение будет принято, если оно поможет стране избежать вторжения России на свою территорию.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в эфире BBC Radio, что вступление страны в НАТО хотя и записано как цель в Конституции, но Киев может и отказаться от нее.
Власти Украины пока официально не прокомментировали заявление дипломата по поводу отказа от вступления страны в Североатлантический военный альянс.