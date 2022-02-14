Украинские бизнесмены и политики покидают страну из-за угрозы войны
13 февраля из аэропорта Киева вылетели 20 самолетов. В числе уехавших из страны украинских богачей оказались Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, которые входят в список Forbes
Украинские бизнесмены на фоне сообщений о скором начале войны начали с Россией начали покидать страну чартерными рейсами и на частных самолетах.
«Украинская правда» сообщает, что 13 февраля из аэропорта Киева вылетели 20 самолетов. В числе уехавших из страны украинских богачей оказались Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, которые входят в список Forbes.
Также Украину покинули бизнесмены Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий.
Также сообщается, что частный самолет на 50 человек заказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович. Этот бизнес-джетдолжен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.
При этом в окружении Андрея Ставницера заявили, что он находится в командировке и в ближайшее время вернется на Украину. Представители Василия Хмельницкого также сообщил, что бизнесмен с командой уехал на обучение.
В свою очередь внефракционный депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил журналистам, что депутатам фракции «Слуга Народа» запретили уезжать с Украины с 13 февраля. В погранслужбу был передан список с фамилиями депутатов, которые не могут выезжать из страны. Уже уехавших парламентариев настоятельно попросили вернуться.