Страховщики отказываются страховать полеты над Украиной из-за риска военных действий
Украинские страховые компании получили уведомление от перестраховочного брокера страхового рынка Ллойда (Великобритания) о временном снятии с покрытия всех опций по военным рискам в авиастраховании
Украинские страховые компании получили уведомление от перестраховочного брокера страхового рынка Ллойда (Великобритания) о временном снятии с покрытия всех опций по военным рискам в авиастраховании. Решение британского страховщика связано с обвинениями в адрес России о подготовке вторжения на Украину.
С понедельника, 14 февраля, опции по военным рискам снимаются с покрытия, сообщает «Интерфакс».
Это означает, что если пассажирский самолет пострадает в результате военных действий, то страховая компания и перестраховщики не будут покрывать этот убыток. Если же самолет будет сбит и упадет на жилой дом, город или завод и нанесет ущерб третьим лицам, то из покрытия ответственности перед третьими лицами также убирается риск покрытия в результате военных действий».
Теперь лизингодатели будут просить авиакомпании, которым они дали в лизинг самолеты, вывести их за пределы территории военных действия. При этом перевозчики могут эксплуатировать собственные самолеты на свой страх и риск.
Отметим, что пока власти Украины не объявляли о закрытии своего воздушного пространства из-за планов России напасть на страну. При этом некоторые авиакомпании уже начали отменять рейсы в Украину. Такое решение, например, приняла голландская компания KLM.