Погранслужба Украины опровергла введение запрета для россиян на въезд в страну
Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию, которая появилась в СМИ и соцсетях о введении запрета на въезд всех россиян в страну
Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию, которая появилась в СМИ и соцсетях о введении запрета на въезд всех россиян в страну.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил изданию «Телеграф» пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко.
При этом чиновник отметил, что ежедневно многие иностранные граждане получают отказ на въезд в Украину из-за нарушений условий въезда.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Украина перестала пускать в страну всех россиян, кроме обладателей ВНЖ и тех, кто едет на похороны родственников. Данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.