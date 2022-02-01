Еврокомиссия выделит Украине 1,2 млрд евро на случай вооруженного вторжения России
Европейская комиссия выделит Украине финансовую помощь на фоне сообщений о том, что Россия якобы готовит вооруженное вторжение в эту страну
Фото: charter97.org
Европейская комиссия (ЕК) выделит Украине финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро на фоне сообщений о том, что Россия якобы готовит вооруженное вторжение в эту страну.
Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европарламент и все страны Евросоюза в срочном порядке одобрить пакет финансовой помощи, чтобы Киев в ближайшее время получил первый транш в размере 600 млн евро.
По словам г-жи фон дер Ляйен, эти средства помогут Украине «удовлетворить свои финансовые нужды», связанные с конфликтом, который назревает между Россией и Украиной.
Общий объем финансовой помощи Евросоюза Украине составил 6 млрд евро.