На Украине командующий Нацгвардии подал в отставку из-за убийства срочником своих сослуживцев
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил об уходе в отставку после инциденте на Днепре, где солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил об уходе в отставку после инциденте на Днепре, где солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев.
В ходе брифинга Балан сообщил об отстранении от службы всего руководства полка, в котором произошла стрельба.
«С учётом того, что за любые действия несёт ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке». - заявил командующий, слова которого приводит РБК.
На Днепре солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караульных. В результате происшествия погибли пять человек и еще пять пострадали. Рябчук в настоящее время находится под арестом.
Отметим, что в России после аналогичного случая никто из вышестоящего руководства армии в отставку не ушел.
В 2019 году в воинской части Забайкальского края срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу из автомата АК-47 по сослуживцам и офицерам, убив 8 человек. Свои действия солдат объяснил издевательствами со стороны сослуживцев. Срочника приговорили к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы.