Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами на Играх в Пекине
Спортсменам олимпийской сборной Украины запретили во время Игр-2022 в Пекине фотографироваться вместе с российскими атлетами и вообще стоять с ними рядом
Фото: regnum.ru
Спортсменам олимпийской сборной Украины запретили во время Игр-2022 в Пекине фотографироваться вместе с российскими атлетами и вообще стоять с ними рядом.
Глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что на недавней встрече с олимпийцами в онлайн-формате чиновники разъяснили, как нужно вести себя в провокационных ситуациях, как это было на летней Олимпиаде в Токио.
В частности, украинским спортсменам запретили стоять рядом с атлетами из России, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Напомним, во время летних олимпийских игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене. Украинские политики были очень возмущены поступком своей спортсменки.