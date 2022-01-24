Американские власти объявили эвакуацию своих дипломатов из Украины
Госдепартамент США объявил эвакуацию из Украины семей американских дипломатов. Сотрудников посольства и их родственников вывозят в связи с угрозой военных действий со стороны России
Фото: russian.rt.com
Госдепартамент США объявил эвакуацию из Украины семей американских дипломатов. Сотрудников посольства и их родственников вывозят в связи с угрозой военных действий со стороны России.
За счет бюджета Украину могут покинуть также не основные сотрудники посольств и консульств. В целом Госдепартамент рекомендовал всем американским гражданам уехать из этой страны.
Напомним, что на минувшей неделе The New York Times сообщила об эвакуации из Украины российских дипломатов и их семей. В России данную информацию опровергли.