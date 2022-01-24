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24 января 2022, 11:57

Американские власти объявили эвакуацию своих дипломатов из Украины

Госдепартамент США объявил эвакуацию из Украины семей американских дипломатов. Сотрудников посольства и их родственников вывозят в связи с угрозой военных действий со стороны России

Американские власти объявили эвакуацию своих дипломатов из Украины
Фото: russian.rt.com

Госдепартамент США объявил эвакуацию из Украины семей американских дипломатов. Сотрудников посольства и их родственников вывозят в связи с угрозой военных действий со стороны России.

За счет бюджета Украину могут покинуть также не основные сотрудники посольств и консульств. В целом Госдепартамент рекомендовал всем американским гражданам уехать из этой страны.

Напомним, что на минувшей неделе The New York Times сообщила об эвакуации из Украины российских дипломатов и их семей. В России данную информацию опровергли.

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