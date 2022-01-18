Американское издание сообщило об эвакуации российских дипломатов из Украины
Российские власти начали эвакуировать из Украины своих дипломатов и членов их семей. Издание The New York Times сообщает, что из российских консульств в Киеве и Львове вывезено около 50 человек
Фото: rusdialog.ru
Российские власти начали эвакуировать из Украины своих дипломатов и членов их семей. Издание The New York Times сообщает, что из российских консульств в Киеве и Львове вывезено около 50 человек.
Американское издание утверждает, что к отъезду также готовятся дипломаты и члены их семей еще из двух российских консульств – в Харькове и Одессе.
Эвакуация дипломатических работников и членов их семей может быть связана либо с подготовкой Россией нападения на Украину либо быть частью пропаганды.
В МИД России в ответ на публикацию The New York Times заявили агентству ТАСС, что посольство страны в Киеве работает в штатном режиме. Ситуацию в консульствах, расположенных в других украинских городах, в ведомстве не прокомментировали.
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