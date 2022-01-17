Украинская прокуратура попросила арестовать экс-президента Порошенко на два месяца
При этом ведомство оставило политику и бизнесмену возможность внести залог в миллиард гривен (примерно 35,7 млн долларов), но тогда ему придется носить электронный браслет и сдать свои паспорта
Украинская прокуратура попросила Печерский райсуд Киева арестовать на два месяца бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о государственной измене.
При этом ведомство оставило политику и бизнесмену возможность внести залог в миллиард гривен (примерно 35,7 млн долларов), но тогда ему придется носить электронный браслет и сдать свои паспорта, сообщает РИА Новости.
Суд по вопросу избрания Петру Порошенко меры пресечения состоялся на следующий день после его возвращения на Украину. Прямо в аэропорту ему вручили повестку в суд.
Бывшего президента Украины обвиняют в государственной измене. Согласно материалам дела, во время своего президентства он использовал свои полномочия с целью разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Порошенко своей вины не признает и считает уголовное дело сфальсифицированным.