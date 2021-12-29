Замминистра образования Украины уволили из-за фотографии с помощницей в откровенном платье
На Украине заместителя министра образования страны Игоря Гарбарука уволили с занимаемой должности из-за фотографии вместе со своей помощницей в откровенном платье. Официально чиновник ушел в отставку по собственному желанию
Фото: nikopolnews.net
На Украине заместителя министра образования страны Игоря Гарбарука уволили с занимаемой должности из-за фотографии вместе со своей помощницей в откровенном платье. Официально чиновник ушел в отставку по собственному желанию.
Накануне увольнения замминистра в соцсетях и СМИ была опубликована фотография с рабочей встречи чиновника, на которой также была запечатлена его 27-летняя помощница. Девушка на снимке одета в откровенное платье с глубоким вырезом и декольте.
Депутат от правящей партии «Слуга народа» Юлия Гришина в своем Telegram-канале отметила, что ранее «у многих членов из нашей команды возникли серьезные вопросы по дресс-коду, и не только».