Минкультуры Украины готовит жалобу на Netflix из-за оскорбления украинок в сериале «Эмили в Париже»
Глава Министерства культуры Украины готовит жалобу к Netflix из-за второго сезона сериала «Эмили в Париже». Чиновнику не понравилось, как создатели сериала изобразили героиню-украинку
Фото: newseek.org
Глава Министерства культуры Украины готовит жалобу к Netflix из-за второго сезона сериала «Эмили в Париже». Чиновнику не понравилось, как создатели сериала изобразили героиню-украинку.
Во втором сезоне главная героиня американка Эмили, которая работает в Париже, знакомится с украинкой Петрой. Последняя говорит на ломанном французском, не имеет вкуса и плохо воспитана. Более того, девушка ворует в магазинах одежду.
Интернет-пользователи из Украины также возмутились тем, как авторы популярного сериала показали их соотечественницу. Они назвали это позором и демонстрацией нетерпимости к украинским гражданам.