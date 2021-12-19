Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну из-за уголовного дела о госизмене
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны после попытки вручить ему повестку о вызове на допрос по делу о государственной измене и поставках угля с территории Донбасса, подконтрольной ополченцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны после попытки вручить ему повестку о вызове на допрос по делу о государственной измене и поставках угля с территории Донбасса, подконтрольной пророссийским вооруженным формированиям.
Пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность» сообщила накануне, что экс-президент отправился в «дипломатическое турне», в ходе которого посетит Турцию и Польшу.
Однако украинские СМИ связывают внезапный отъезд Петра Порошенко в «турне» с тем, что 17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) попытались вручить повестку политику о вызове его на допрос по делу о закупке и поставках угля с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Экс-президент уклонился от получения документа с помощью своей охраны.
Петр Порошенко после отставки и приходу к власти Владимира Зеленского стал фигурантом дела, возбужденного по факту госизмены и финансирования терроризма. По версии следствия, администрация Порошенко сыграла ключевую роль в организации поставок угля с территорий Донбасса, которые контролируют руководители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
По данному делу также проходит народный депутат, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.