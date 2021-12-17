СБУ предупредила об отключении отопления в некоторых регионах из-за нехватки угля
В отчете ведомства для правительства говорится, что по состоянию на 1 декабря на складах находилось только 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 млн тонн. Таким образом, многие ТЭЦ и ТЭС могут остаться без угля уже в ближайшее время
Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила об отключении отопления к некоторых регионах страны из-за критической нехватки угля на складах.
В отчете ведомства для правительства говорится, что по состоянию на 1 декабря на складах находилось только 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 млн тонн. Таким образом, многие ТЭЦ и ТЭС могут остаться без угля уже в ближайшее время.
Служба безопасности Украины предупредила, что Славянская ТЭС сейчас имеет запас в 50 раз меньше необходимого, Луганская ТЭС — в четыре раза меньше, Черниговская ТЭЦ — в пять раз меньше, а на Дарницкой ТЭЦ запасов угля вообще не осталось, сообщает издание «Зеркало недели».
Нехватка угля может привести к чрезвычайным событиям техногенного характера, за которым последует рост социальной напряженности среди населения.