Верховная Рада Украины предложила разрешить 16-летним гражданам баллотироваться в мэры
Народные избранники также считают необходимым наделить 16-летних украинцев правом вступать в политические партии, общественные организации и ставить свои подписи под различными петициями
Фото: tvc.ru
Верховная Рада Украины предложила снизить возрастной ценз на выборах мэров и депутатов региональных и муниципальных парламентов до 16 лет.
Разрешить 16-летним гражданам баллотироваться в мэры и депутаты областных, городских и сельских советов предложили представители фракций «Голос», «Слуга народа» и «Доверие».
Народные избранники также считают необходимым наделить 16-летних украинцев правом вступать в политические партии, общественные организации и ставить свои подписи под различными петициями, сообщает Лента.ру.
Авторы инициативы привели в пример Австрию, где 16-летние подростки имеют право голосовать на выборах, а также Германию, где в отдельных регионах 16-летние граждане получают право голоса.