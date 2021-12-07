Киевский суд дал добро на задержание посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской
Киевский аппеляционный суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о задержании российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которая ранее занимала должность прокурора республики Крым. На Украине ее обвиняют в государственной измене
Киевский аппеляционный суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о задержании российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которая ранее занимала должность прокурора республики Крым. На Украине ее обвиняют в государственной измене.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», - говорится в заявлении пресс-службы суда, которое цитирует РИА Новости.
Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что предпримут все необходимые меры для ареста Натальи Поклонской. Киев намерен добиваться экстрадиции экс-прокурора Крыма из Кабо-Верде.
На Украине Наталье Поклонской грозит большой срок за соучастие в действиях по захвату власти, за арушение законов и обычаев во время войны, а также за участие в военных преступлениях.