Президент Украины ввел санкции против 23 сотрудников российских спецслужб
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России. В соответствии с документом, в санкционный список включены 23 россиянина, которые являются сотрудниками спецслужб
Фото: tj.sputniknews.ru
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России. В соответствии с документом, в санкционный список включены 23 россиянина, которые являются сотрудниками спецслужб.
Фигурантов нового санкционного списка подозревают в «насаждении «российских нарративов» и содействии оккупационной власти на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса», сообщает «Лента.ру».
Санкции предусматривают блокировку их активов на Украине и запрет на въезд в страну.
Контроль за исполнением решения президент возложил на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.