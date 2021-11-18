На Украине открылся анонимный пункт вакцинации для граждан с купленными сертификатами о прививке
В украинском Ужгороде открылся пункт вакцинации от коронавируса, в котором анонимно прививают граждан с купленными сертификатами. Таким образом, обладатели купленных ковид-паспортов могут не бояться ответственности за подделку документов
Фото: newsae.ru
В украинском Ужгороде открылся пункт вакцинации от коронавируса, в котором анонимно прививают граждан с купленными сертификатами. Таким образом, обладатели купленных ковид-паспортов могут не бояться ответственности за подделку документов.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова сообщила, что там же могут сделать прививку граждане, которые не покупали поддельные сертификаты, но хотят вакцинироваться анонимно.
Пункт вакцинации работает круглосуточно, а привиться там можно препаратами Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson и Sinovac.