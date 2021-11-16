Гражданам Украины выплатят по тысяче гривен за прививку от коронавируса
Привитые украинцы получат от государства по тысяче гривен (примерно 2700 рублей) через приложение «Дия» («Действие»), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на президента
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский назначил единовременные денежные выплаты гражданам страны, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции.
Привитые украинцы получат от государства по тысяче гривен (примерно 2700 рублей) через приложение «Дия» («Действие»), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на президента.
В своем видеообращении к гражданам Владимир Зеленский отметил, что на тысячу гривен можно купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или купить билет для путешествий по стране.
Выплаты за вакцинацию украинцы смогут получить после 19 декабря.