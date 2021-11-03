Украинская разведка сообщила о стягивании военной техники к линии соприкосновения на Донбассе
На официальной странице оборонного ведомства в Facebook сообщается, что «противник» наращивает свое присутствие и усиливает группировку артиллерии на отдельных направлениях вблизи линии соприкосновения на юго-востоке Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о стягивании артиллерии к линии соприкосновения на Донбассе.
На официальной странице оборонного ведомства в Facebook сообщается, что «противник» наращивает свое присутствие и усиливает группировку артиллерии на отдельных направлениях вблизи линии соприкосновения на юго-востоке Украины.
По данным киевских властей, выдвижение самоходных артиллерийских установок к «замаскированным огневым позициям» осуществляется преимущественно в темное время суток.
Кроме того, ополченцы непризнанных республик ДНР и ЛНР значительно увеличили количество разведывательных постов.
В свою очередь аналитики из Conflict Intelligence Team собрали фотографии и видео из открытых из источников, на которых можно наблюдать передвижение российской военной техники вблизи границы с Украиной.
В частности, CIT сообщает о скоплении российской военной техники в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.