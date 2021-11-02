Власти Украины ввели санкции в отношении организаторов выборов в Госдуму в Крыму
Речь идет об ограничительных мерах в отношении «страны-агрессора», список которых был составлен Советом национальной безопасности и обороны Украины. Новые санкции затронут 140 физических и 50 юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций в отношении России.
Речь идет об ограничительных мерах в отношении «страны-агрессора», список которых был составлен Советом национальной безопасности и обороны Украины. Новые санкции затронут 140 физических и 50 юридических лиц.
Под ограничение попали российские граждане, причастные к организации и проведению выборов в Госдуму на территории республики Крым и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В списке юридических лиц, попавших под санкции, указаны сеть магазинов Mere, компания Group-IB, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр», «Украинско-средиземноморские авиалинии» и другие.