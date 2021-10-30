Россия прекращает поставки угля на Украину на фоне энергетического кризиса в стране
В Минэкономразвития России объяснили прекращение поставок растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. На Украине же заявили, что действия Москвы повторяются, как осенью 2014 года
Россия с 1 ноября прекращает поставки угля на Украину на фоне начавшегося энергетического кризиса в этой стране.
Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия прекратит поставку в Украину угля марки А (антрацит) и П (постный). Ранее уголь такого типа завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ), пишет The Insider (издание признано иностранным агентом).
В Минэкономразвития России объяснили прекращение поставок растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. На Украине же заявили, что действия Москвы повторяются, как осенью 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за присоединения Крыма.
Отметим, что еще в конце августа «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС, а 23 октября местные СМИ сообщили о прекращении работы Славянской теплоэлектростанции из-за отсутствия угля.
По данным Министерства энергетики Украины, ни у одной государственной ТЭС нет необходимых запасов угля.