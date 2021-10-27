Власти ДНР и ЛНР сообщили о массированном обстреле своих территорий со стороны армии Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки провели массированные артиллерийские обстрелы по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки провели массированные артиллерийские обстрелы по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По данным властей ЛНР, украинские военные нанесли по территории республик более 110 ударов, в том числе с использованием тяжелой ствольной артиллерии, минометов, БМП, ударного беспилотного летательного аппарата и стрелкового оружия.
За сутки украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня.
В результате обстрелов были обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго», а более тысячи жителей Горловки остались без тепла, сообщает «Лента.ру».
В Facebook Операции объединенных сил (ООС) Украины, напротив, сообщается, что ДНР и ЛНР за минувшие сутки как минимум 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.