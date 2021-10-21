Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова по делу о госизмене
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту государственной измены. Накануне Печерский райсуд Киева заочно арестовал политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту государственной измены. Накануне Печерский райсуд Киева заочно арестовал политика.
В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что заочный арест дает властям Украины основания на подачу запросов об экстрадиции Николая Азарова.
Согласно материалам следствия, Николай Азаров вступил в сговор с бывшим президентом страны Виктором Януковичем и в нарушение Конституции и закона «О международных договорах Украины» подписал распоряжение об одобрении так называемых «Харьковских соглашений».
Кроме того, находясь в России, Николай Азаров также согласился на навязанные тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет в обмен на газовую скидку.
Действия экс-премьера привели к увеличению численности российских войск на территории Украины, а также к последующему вторжению армии РФ и оккупации полуострова Крым, сообщает «Интерфакс».