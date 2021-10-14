МИД Украины попросит власти Кабо-Верде выдать им Наталью Поклонскую
В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что на Украине в отношении Натальи Поклонской возбуждено несколько уголовных дел, связанных с присоединением Крыма к России
МИД Украины обратился к властям республики Кабо-Верде в связи с назначением послом России в этой стране экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.
В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что на Украине в отношении Натальи Поклонской возбуждено несколько уголовных дел, связанных с присоединением Крыма к России.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», - заявил представитель МИДа Олег Николенко.
Украинские власти не исключили, что будут добиваться ареста и выдачи им Натальи Поклонской.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предостерегла Киев от угроз в адрес Натальи Поклонской и посетовала даже не пытаться экстрадировать ее на Украину.