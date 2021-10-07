Депутаты Верховной Рады Украины отправили в отставку своего председателя
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. «За» проголосовали 284 народных избранника (большинство из президентской партии «Слуга народа»)
Фото: klymenko-time.com
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. «За» проголосовали 284 народных избранника (большинство из президентской партии «Слуга народа»).
Дмитрий Разумков до осени 2019 года возглавлял партию «Слуга народа». В августе того же года он был избран председателем Верховной Рады.
В начале октября текущего года президент Владимир Зеленский заявил, что у партии возникло «миллион вопросов к председателю Верховной Рады». Глава государства отметил, что Дмитрий Разумков в качестве спикера парламента должен был поддерживать позицию партии власти по принципиальным вопросам, однако он «выбрал другой путь», сообщает «Интерфакс».