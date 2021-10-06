Президент Украины ввел санкции против сотрудников ФСБ России из-за отравления Навального
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи с их возможной причастностью к отравлению оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок»
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи с их возможной причастностью к отравлению оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок».
Персональные визовые и экономические санкции вводятся в отношении четырех сотрудников и директора института криминалистики ФСБ, а также руководителя центра специальной техники ФСБ и руководителя 2-й службы ФСБ, которая отвечает за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом.
Одновременно с этим Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских предприятий. В список вошли Амурский судостроительный завод, Казанский пороховой завод, севастопольский завод судовой светотехники «Маяк», а также компания Zasshid PTE. LTD, зарегистрированная в Сингапуре.