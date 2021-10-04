На Украине сорвалась премьера фильма об офшорах президента Владимира Зеленского
Премьера фильма «Офшор 95» была запланирована в Малой опере в Киеве, но в последний момент директор культурного учреждения сообщил об отмене мероприятия
На Украине сорвался показ фильма-расследования об офшорных компаниях, связанных с президентом страны Владимиром Зеленским.
Премьера фильма «Офшор 95» была запланирована в Малой опере в Киеве, но в последний момент директор культурного учреждения сообщил об отмене мероприятия.
Главред издания «Следствие. Инфо» Анна Бабинец (фильм сняли журналисты издания) сообщила, что директор Малой оперы прямо сказал ей, что «фильм про президента не покажут».
Журналистка обратилась к читателям с просьбой помочь найти другую площадку для показа фильма об активах Владимира Зеленского.
В издании рассказали, что в фильме-расследовании раскрываются тесные связи президента Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. «Распутаны сложные схемы. Грязные деньги. Много грязных денег», – отмечается в анонсе фильма.