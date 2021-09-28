Украинским пограничникам пригрозили увольнением за отказ делать прививку против COVID-19
На Украине сотрудникам погранслужбы предъявили новый свод правил работы на фоне усугубления эпидемиологической обстановки в стране
На Украине сотрудникам погранслужбы предъявили новый свод правил работы на фоне усугубления эпидемиологической обстановки в стране.
Согласно новым правилам, к работе будут допускаться только пограничники, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, получили первую дозу вакцины и ожидают второй этап, имеют справку о перенесенном COVID-19 или имеют медотвод.
Непривитых пограничников будут допускать к работе только при наличии отрицательного ПЦР-теста сроком действия 72 часа.
Между тем, некоторые сотрудники погранслужбы сообщили, что начальство пригрозило им увольнением в случае отказа вакцинироваться.
Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Владимир Мулык сообщил Vesti.ua, что из-за угрозы увольнения непривитых сотрудников в погранслужбе «может так вспыхнуть, что мало не покажется».