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18 сентября 2021, 01:33

Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, которых журналисты-расследователи считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального

Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального
Фото: from-ua.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, которых журналисты-расследователи считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала «Украина 24», что против российских чекистов введены визовые и экономические ограничения. При этом он не назвал имена фигурантов санкционного списка.

Напомним, что в совместном расследовании The Insider (включен в реестр инагентов), Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального утверждается, что к покушению на политика причастны сотрудники ФСБ Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Владимир Паняев и Константин Кудрявцев.

Власти Украины также анонсировали введение санкций против организаторов и участников выборов в Госдуму РФ в республике Крым. В санкционный список внесут членов избирательных комиссий, агитаторов и кандидатов в депутаты.

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