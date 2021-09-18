Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, которых журналисты-расследователи считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, которых журналисты-расследователи считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок».
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала «Украина 24», что против российских чекистов введены визовые и экономические ограничения. При этом он не назвал имена фигурантов санкционного списка.
Напомним, что в совместном расследовании The Insider (включен в реестр инагентов), Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального утверждается, что к покушению на политика причастны сотрудники ФСБ Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Владимир Паняев и Константин Кудрявцев.
Власти Украины также анонсировали введение санкций против организаторов и участников выборов в Госдуму РФ в республике Крым. В санкционный список внесут членов избирательных комиссий, агитаторов и кандидатов в депутаты.