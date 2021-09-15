Украина пригрозила заблокировать поставки газа в Европу в случае запуска «Северного потока-2»
Министр энергетики Украины Герман Галущенко пригрозил заблокировать поставки газа в Европу в случае запуска газопровода «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Герман Галущенко пригрозил заблокировать поставки газа в Европу в случае запуска газопровода «Северный поток-2».
Если после запуска Российско-германского проекта поставки голубого топлива по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев переориентирует свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, заявил украинский чиновник во время переговоров с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, сообщает «Лента.ру».
Герман Галущенко предупредил, что при реализации указанного сценария, многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт «надежный, гибкий и независимый маршрут». Для России же это станет дополнительным рычагом давления на Европу.
Глава Минэнерго Украины заявил, что после запуска «Северного потока-2» на долю Украины останется прокачка только 10-15 млрд кубометров в год, однако этого недостаточно для работы газотранспортной системы.