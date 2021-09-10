Губернатор Запорожской области обвинил Россию в нашествии медуз в Азовском море
Александр Старух заявил, что из-за строительства Крымского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря. Кроме того, повышение солености Азовского моря также стало причиной нашествия медуз в текущем летнем сезоне
Фото: donpress.com
Губернатор Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в нашествии медуз на Азовском море и срыве курортного сезона.
Александр Старух заявил, что из-за строительства Крымского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря. Кроме того, повышение солености Азовского моря также стало причиной нашествия медуз в текущем летнем сезоне.
По мнению губернатора, уровень солености Азовского моря повысился из-за снижения поступления пресной воды из реки Дон, потому что «россияне забирают пресную воду для полива».
Губернатор Запорожья предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона и выставить счет России, сообщает агентство УНИАН.