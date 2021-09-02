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02 сентября 2021, 00:05

Владимир Зеленский представил в США план трансформации Украины на 277 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил «план трансформации» своей страны, стоимость которого оценивается 277 млрд долларов

Владимир Зеленский представил в США план трансформации Украины на 277 млрд долларов
Фото: leonids-info.ru

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил «план трансформации» своей страны, стоимость которого оценивается 277 млрд долларов.

Владимир Зеленский представил документ под названием «A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine», который «определяет развитие Украины на ближайшие годы».

Сам президент назвал этот документ «амбициозным планом трансформации Украины» и превращения ее в успешное и устойчивое государство.

План трансформации Украины включает в себя 80 различных проектов, общая стоимость которых оценивается в 277 млрд долларов. Зеленский сообщил, что воплощать этот план в жизнь власти страны планируют как за счет собственных средств, так и за счет международной помощи, кредитов, инвестиций.

По данным издания Financial Times, Владимир Зеленский рассчитывает на финансовую помощь США и планирует просить президента Джо Байдена о дополнительном финансировании для перезапуска экономики.

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