Владимир Зеленский представил в США план трансформации Украины на 277 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил «план трансформации» своей страны, стоимость которого оценивается 277 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил «план трансформации» своей страны, стоимость которого оценивается 277 млрд долларов.
Владимир Зеленский представил документ под названием «A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine», который «определяет развитие Украины на ближайшие годы».
Сам президент назвал этот документ «амбициозным планом трансформации Украины» и превращения ее в успешное и устойчивое государство.
План трансформации Украины включает в себя 80 различных проектов, общая стоимость которых оценивается в 277 млрд долларов. Зеленский сообщил, что воплощать этот план в жизнь власти страны планируют как за счет собственных средств, так и за счет международной помощи, кредитов, инвестиций.
По данным издания Financial Times, Владимир Зеленский рассчитывает на финансовую помощь США и планирует просить президента Джо Байдена о дополнительном финансировании для перезапуска экономики.