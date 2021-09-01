На Украине предложили переименовать страну в Русь-Украину
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил сменить название страны
Фото: YouTube
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил сменить название страны.
Чиновник предложил переименовать Украину в Русь-Украину, сообщает РИА Новости.
Арестович заявил, что Украина должна отобрать у России бренд «русские».
«Русь — это мы…русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил чиновник в интервью журналисту Роману Цимбалюку.
Советник главы офиса Владимира Зеленского также отметил, что Украина — это настоящая Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать на это историческое наследие».