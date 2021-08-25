В центре Киева облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко
В Киеве проходил Марш защитников в честь 30-летия независимости Украины. После мероприятия неизвестный мужчина подошел к Порошенко и плеснул ему в лицо зеленкой
Фото: csn-tv.ru
В центре Киева неизвестные напали на бывшего президента Украины Петра Порошенко, облив его зеленкой. Инцидент произошел в центре города на Крещатике.
В Киеве проходил Марш защитников в честь 30-летия независимости Украины. После мероприятия неизвестный мужчина подошел к Порошенко и плеснул ему в лицо зеленкой, сообщает «Украинская правда».
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана. Им оказался житель Черниговской области 1999 года рождения.
Сам Петр Порошенко заявил, что к нападению якобы причастен действующий президент Украины Владимир Зеленский, который «боится патриотов больше чем Владимира Путина».