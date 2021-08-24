«Угнанный» из Кабула украинский самолет был зафрахтован богатыми афганцами
Стали известны новые подробности об угоне в аэропорту Кабула самолета Министерства иностранных дел Украины, который должен был вывезти из Афганистана граждан страны
Стали известны новые подробности об угоне в аэропорту Кабула самолета Министерства иностранных дел Украины, который должен был вывезти из Афганистана граждан страны.
Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщает, что самолет никто не угонял, а его зафрахтовали богатые афганские беженцы. Издание утверждает, что на этом лайнере Кабул покинули богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран «валютой, золотом и драгоценными камнями».
Напомним, что по версии замглавы МИД Украины Евгения Енина, неизвестные люди угнали украинский самолет из аэропорта Кабула, который должен был эвакуировать из Афганистана украинских граждан. Позже спикер МИД Украины Олег Николенко в беседе с «Интерфаксом» опроверг информацию об угоне самолета и заверил, что все воздушные суда «безопасно вернулись в Украину».