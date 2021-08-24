В аэропорту Кабула неизвестные угнали украинский самолет
В Афганистане неизвестные угнали самолет, на котором планировалось вывезти из страны украинских граждан. Это воздушное судно также используется для эвакуации людей в Иран
Фото: people.onliner.by
В Афганистане неизвестные угнали самолет, на котором планировалось вывезти из страны украинских граждан. Это воздушное судно также используется для эвакуации людей в Иран.
Замглавы МИД Украины Евгений Енин рассказа, что самолет был захвачен неизвестными людьми. В итоге, лайнер вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — приводит агентство слова дипломата.
Инцидент с угоном самолета произошел еще на прошлой неделе, но украинские власти сообщили о происшествии только сейчас.