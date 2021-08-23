Украина оценила убытки от потери Крыма в 100 млрд долларов
Убытки Украины от потери Крыма составили минимум 100 млрд долларов. Соответствующее заявление в ходе саммита «Крымская платформа» сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль
Убытки Украины от потери Крыма составили минимум 100 млрд долларов. Соответствующее заявление в ходе саммита «Крымская платформа» сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
В своем выступлении глава правительства заявил, что Украина понесла «колоссальные экономические потери от оккупации Крыма Россией», а общий потенциальный ущерб на на сегодняшний день оценивается как минимум в 100 млрд долларов.
В сумму понесенного ущерба входят утраченные природные ресурсы, государственные активы и «негативные последствия для людей от политики страны-агрессора». Под последней понимается Российская Федерация.
Отметим, что российские политики назвали саммит «Крымская платформа» шабашем, в ходе которого «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».