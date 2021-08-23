Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ
В санкционный список вошли компания «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты «Ведомости»), редакция «Московского комсомольца», госкомпания «Ростелеком», «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 12 российских компаний, которые предусматривают блокировку их сайтов на территории страны.
В санкционный список вошли компания «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты «Ведомости»), редакция «Московского комсомольца», госкомпания «Ростелеком», «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», компания «Новинфо», «Наше Завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», «Анна-ньюс».
«КоммерсантЪ» уточняет, что против «Ростелекома», «МК» и «Новинфо» украинские власти ввели только блокировку сайтов на территории страны.
В отношении других российских компаний и СМИ введены блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг.
Напомним, что днем ранее российские власти расширили список граждан Украины, в отношении которых действуют визовые и экономические санкции.