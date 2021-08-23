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23 августа 2021, 10:51

Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ

В санкционный список вошли компания «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты «Ведомости»), редакция «Московского комсомольца», госкомпания «Ростелеком», «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы

Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ
Фото: infosmi.net

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 12 российских компаний, которые предусматривают блокировку их сайтов на территории страны.

В санкционный список вошли компания «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты «Ведомости»), редакция «Московского комсомольца», госкомпания «Ростелеком», «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», компания «Новинфо», «Наше Завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», «Анна-ньюс».

«КоммерсантЪ» уточняет, что против «Ростелекома», «МК» и «Новинфо» украинские власти ввели только блокировку сайтов на территории страны.

В отношении других российских компаний и СМИ введены блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг.

Напомним, что днем ранее российские власти расширили список граждан Украины, в отношении которых действуют визовые и экономические санкции.

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