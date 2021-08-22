Российские власти расшили антиукраинский санкционный список до 922 человек
В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина, в обновленный санкционный список вошли 73 человека, среди которых глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов
Фото: liga.net
Российские власти расширили список украинских граждан, в отношении которых действуют визовые и экономические санкции.
В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина, в обновленный санкционный список вошли 73 человека, среди которых министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, глава Счетной палаты Валерий Пацкан и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
В рамках санкций имущество и активы фигурантов «черного списка» на территории Российской Федерации подлежат заморозке.
Всего в российском санкционном списке на сегодняшний день находятся 922 гражданина Украины.