Украинскую прыгунью на родине ждет беседа из-за фотографии с российской соперницей
Министерство обороны Украины намерено провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Могучих из-за фотографии, на которой она обнимается со своей соперницей-россиянкой Марией Ласицкене после соревнования на Олимпиаде в Токио
Министерство обороны Украины намерено провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Могучих из-за фотографии, на которой она обнимается со своей соперницей-россиянкой Марией Ласицкене после соревнования на Олимпиаде в Токио.
Замглавы ведомства Анна Маляр написала в Facebook, что эта фотография вызвала широкий общественный резонанс, так как Ярослава Могучих является не просто спортсменкой, а младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила Маляр, добавив, что такие фотографии могут быть использованы «врагом» в собственных интересах.
«Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — заявила замглавы Минобороны Украины.
Напомним, что на соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, а Ярослава Могучих - бронзу. После состязания спортсменки, завернутые в знамена своих команд (россияне выступают под нейтральным флагом - ред.), обнялись. Этот момент запечатлели фотографы.