Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, «которые считают себя русскими», уезжать в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса, которые «считают себя русскими» с призывом «искать себе место в России»
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса, которые «считают себя русскими» с призывом «искать себе место в России».
В интервью украинскому телеканалу «Дом» Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса, который считают себя русскими, должны переехать в Россию, так как «рано или поздно» этот регион вернется в состав Украины. Президент также заявил, что без Украины на Донбассе «не будет цивилизации».
«Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты русский, ты в России, я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя, или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?» - заявил Владимир Зеленский.
Жителей Донбасса, которые «чувствуют себя украинцами, уважают флаг и украинский язык», Зеленский призвал оставаться и держаться за свою землю, сообщает РБК.
Стоит отметить, что телеканал «Дом» был создан украинскими властями для вещания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Все программы этого канала идут на русском языке.