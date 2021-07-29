На Украине средняя номинальная зарплата выросла до рекордного уровня
На Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составила 14 313 гривен (примерно 39 тысяч рублей, или 530 долларов)
На Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составила 14 313 гривен (примерно 39 тысяч рублей, или 530 долларов). Этот показатель оказался в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты в стране.
По данным Государственной службы статистики Украины, размер средней зарплаты в стране вырос на 6%. При этом в годовом выражении рост составил 23,6%.
Эксперты отмечают, что это рекордно высокий за всю историю страны уровень роста номинальной зарплаты.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве (14 679 гривен), а самые низкие — в Кировоградской области (11 497 гривен).
Для сравнения, в среднем по России среднемесячная номинальная зарплата составляет 56 171 рубль, а в Белоруссии - 42 тысячи российских рублей (1433 белорусских рубля).